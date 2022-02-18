بالأرقام.. التبادل التجارى بين مصر ونيجيريا تزامنًا مع لقاء السيسى ببوهارى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس النيجيرى محمد بوهارى، خلال القمة الأوروبية الإفريقية.

وترصد “الدستور” العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا.

ارتفعت الصادرات المصرية إلى نيجيريا بنحو 85.42% لتسجل 179.900 مليون دولار خلال 2018، مقابل 97.024 خلال 2017، وضمّت 12 منتجًا، بحسب أحدث تقرير صادر فى 15 يناير 2020، عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

أهم الصادرات المصرية لنيجيريا: الأسمدة- معدات ثقيلة- الأسلاك النحاسية– الإطارات- محضرات غذائية- المحولات الكهربائية- مواسير ألمونيوم- مواد كيماوية- مطبوعات- كتب- المواد المصنعة المتنوعة- المواد الكيميائية العضوية- الملح- الجير- الأسمنت- السكريات- الحلويات السكرية- المنتجات الصيدلانية.

وقد جاءت القفزة التصديرية الملحوظة خلال عام 2009 نتيجة إدخال سلع مصرية جديدة إلي السوق النيجيرية، ومن أهمها المحضرات الغذائية وكذا الزيادة الكبيرة في بعض البنود التصديرية، ومن بينها الأسمدة والماكينات الثقيلة وكتب ومطبوعات ومواد الطلاء.

أهم الواردات المصرية من نيجيريا السلع الزراعية، وأهمها بذور السمسم والصمغ العربي ومنتجات الصناعة التقليدية وكتل خشبية وخلافه.

جدير بالذكر أن القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل تعد من أهم القمم السياسية، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرؤساء والملوك فيها، كما بحث معهم سبل تطوير العلاقات بين مصر والدول الأخرى، إضافة إلى دعم الدول الإفريقية في شتى المجالات تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

ونالت القمة الأوروبية الإفريقية اهتماما دوليا شديدا من قبل السياسيين والاقتصاديين حول العالم، والذين أشادوا بما حدث في القمة من لقاءات ثنائية واتفاقيات وبحث للمشكلات المختلفة التي تواجه العالم، والتي من ضمنها القارة الإفريقية بما فيها من تحديات.