الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى اليابان يبحث التعاون البرلمانى مع نائب رئيس الحزب الحاكم

سفير مصر في اليابان
سفير مصر في اليابان مع نائب الحزب الحاكم

عقد سفير مصر في اليابان محمد أبوبكر، لقاء مع تارو آسو نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.

واستعرض السفير أوجه التعاون القائمة بين الدولتين، ومن بينها الشراكة في مجال التعليم «EJEP» بما اشتملت عليه من وضع اللبنة الأولى للمدارس اليابانية في مصر، ودورها في تعزيز الدراسة الأكاديمية من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية من كلا الجانبين، بجانب التعرف على أحدث البحوث التطبيقية اليابانية وتقنيات التكنولوجيا المتطورة.

سفير مصر في اليابان مع نائب الحزب الحاكم

وأضاف سفير مصر أن هناك نقاط تلاقٍ عديدة بين الثقافتين المصرية واليابانية، لافتًا إلى أن التركيز على تنمية وتطوير المكون البشري فكريًا وثقافيًا كان له كبير الأثر في إنجاح التجربة اليابانية، وهو ما تهتم به مصر حاليًا في إطار الإجراءات العملية للخطى التنموية غير المسبوقة التي تشهدها في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الحزب الحاكم الياباني بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والضاربة بجذورها على مدى قرابة قرنين من الزمان، الأمر الذي يؤكده تنامي التعاون الثنائي بين الجانبين في شتى المجالات، مبرزًا في هذا السياق الانخراط الياباني في مشروع المتحف المصري الكبير.

وتطرق اللقاء إلى مسألة المشاركة اليابانية في قمة المناخ «COP 27» التي من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، إلى جانب التأكيد على أهمية اجتماعات مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة ودورها في توثيق العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

مصر اليابان قمة المناخ التعاون البرلماني الجامعة المصرية اليابانية الحزب الحاكم

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