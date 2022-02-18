سفير مصر فى جوبا يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الجنوب سوداني، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وأكد سفير مصر العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي تعود بجذورها إلى ما قبل استقلال البلاد، مشيرًا إلى انعكاس هذه العلاقات على المستوى المتقدم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار في جنوب السودان، وأنها لن تدخر أي جهد من شأنه المساهمة في تحقيق ذلك.

لقاء السفير المصري والنائب الأول للرئيس الجنوب سوداني

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس جنوب السودان اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبلاده، مثنيا على الدور الهام والبناء الذي تقوم به مصر لمساندة جنوب السودان والذي يلقى ترحيبا من كافة أبناء الشعب الجنوب السوداني.

وأكد أن ذلك ظهر خلال استضافة مصر ورعايتها لأعداد كبيرة من أبناء جنوب السودان، ومسارعتها إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الفيضانات، فضلا عن الدعم المصري المستمر في مختلف القطاعات مثل الري والزراعة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعكس حرص مصر على المساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار في جنوب السودان، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة مصر هذا الدور وتعزيزه خلال الفترة القادمة.