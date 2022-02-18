الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بالسطو على حسابات عملاء البنوك

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس أجنبيين لاتهامهما بالسطو على حسابات عملاء البنوك بمنطقة التجمع الأول، وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات ووصول التحريات التكميلية اللازمة.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بقيام مجهولين بالاستيلاء على أموال من حساباتهم في البنوك، وبعمل التحريات، تبيَّن  أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وأضافت التحريات أن المتهمين يستأجران شقة بمنطقة التجمع الأول وألقي القبض عليهما، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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