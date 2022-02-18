الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقرر عزل رئيس حى غرب وغلق 4 محلات وبازارات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عزل واستبعاد رئيس حي غرب، بعد أن كشفت جولة المحافظ المفاجئة عن العديد من أوجه القصور والسلبيات، وجاء ذلك في جولة مفاجئة بممشى السوق السياحية.

كما أمر اللواء أشرف عطية بغلق 4 محلات وبازارات لمدة أسبوع، متخصصة في بيع المنتجات الأسوانية والعطارة والاكسسوارات، قامت بالتعدى على خط التنظيم بعرض المنتجات خارج المسافة المخصصة لها، مع عرضها أيضاً على أعمدة المظلات الخشبية، والتي تم تركيبها ضمن مشروع التطوير الشامل للسوق السياحية بطول 2400 متر.

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ووجّه محافظ أسوان بضبط إحدى عربات الحنطور التى كانت متوقفة في أحد الشوارع الجانبية، مخالفة الضوابط الخاصة بتحركات الحنطور، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة بالسوق السياحية وميدان المحطة وكورنيش النيل؛ لإظهار الوجه الجمالي أمام المواطنين وضيوف المحافظة من الزائرين والأفواج السياحية.

فيما استدعى محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان وقائد شرطة المرافق للتشديد عليهما باستمرارية حملات إزالة الإشغالات ليل نهار، مع الإسراع في تسكين الباعة الجائلين بالمرحلة الأولى من السويقات الجديدة بمنطقة الجيش، بإجمالي 44 محلا من ضمن 120 محلا وبيكه مستهدف تخصيصها لتفريغ السوق السياحية وأسواق الشواربي والسيدة نفيسة والحارث والشوارع الجانبية من الإشغالات.

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وحذر المحافظ بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات الصارمة مع المسئولين فى المحليات واستبعادهم في أي وقت، لأنه لن يسمح بأى تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسواني بالتحسن فى مستوى النظافة العامة وإعادة الانضباط بالشكل المطلوب. 

جدير بالذكر أنه تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج قيام فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بتنظيم 6 جلسات توعية للسيدات بعدد من القرى والنجوع المستهدفة، حيث أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة ضمن تنفيذ مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة».

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وجاء ذلك استمراراً للأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «التطور الشامل للريف المصري.. حياة كريمة».

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية هذه المبادرة الرئاسية ودورها في الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال ضبط النمو السكاني، وتوفير كافة أوجه الدعم للأسرة بمختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى دعم مجالات تنمية المرأة وتعزيز تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في المجتمع.

أسوان المسئولين كورنيش النيل محافظ أسوان شرطة المرافق عزل رئيس حى غرب

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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