تحصين أكثر من 123 ألف رأس ماشية ببني سويف

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن.

وتبين من التقرير، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها بلغ 123 ألف و263رأسا، والتي شملت تحصين 97 ألف و119 من الأبقار، و25 ألف و81 من الأغنام و 1063 من الماعز، فيما تتواصل فعاليات الحملة بحسب البرنامج المعد لتغطية كافة أنحاء المحافظة

وأشار الدكتور عصام يحيى مدير عام مديرية الطب البيطري إلى أن الحملة قد تم الإعداد والتجهيز قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لتحصين الثروة الحيوانية من خلال الوحدات البيطرية والبالغة عددها84 وحدة، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022، والذي ينطلق غدا السبت، لضمان جاهزية المدارس على مستوى المحافظة، والتي يزيد عددها عن 2300 مدرسة بإجمالي يتجاوز 800 ألف طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية من الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني.

وشدد المحافظ على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية والانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتطهير المدارس وتعقيمها والالتزام بالتدابير الوقائية ونشر ملصقات التوعية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وذويهم وجميع القائمين على العملية التعليمية، وذلك بحسب الخطة التي تم إعدادها بالتعاون بين مديريتي التعليم والصحة؛ بهدف توفير أجواء صحية وآمنة في ظل التعامل مع الجائحة ،وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لضمان انتظام الترم الثاني في أجواء آمنة صحيا ومناسبة.