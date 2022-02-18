محاكمة سائق ووالده بتهمة استعراض القوة والقتل في دار السلام.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح غدا محاكمة سائق ووالده لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وقتل ضحية نتيجة اجرامهم بدار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف امر إحالة المتهمين وهم كلا من "أسامة .س " سائق ووالده "سيد .ب" عامل الي محكمة الجنايات ، بأنهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة استعرضا القوة واستخدما العنف قبل المجني عليهم مصطفي جمال وطارق سيد وأيا من تسوقه الظروف من الناس أمامهما للحيلولة دون بلوغهما تغريمهما قاصدان ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير علي إرادتهم وفرض السطو عليهم محضران لغرضهما المنشود سلاحاً ناريا وما أن وطئت أقدامهم مسرح الواقعة وحال تواجد المجني عليه الأول فهاما في الأرض فساداً قاصدان غلبة الشيطان مطلقاً الأول من سلاحه الأعيرة النارية في الفضاء تارة وصوب المجني عليه الأول تارة أخرى فكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بأنهم في ذات المكان والزمان قتلا المجني عليه مصطفي جمال عمداً إبان اتهامها الأفعال موضوع التهمة الأولي وعلي اثر مشاجرة بينهما وبين المجني عليه وما أن ظفرا به فأطلق الأول بواسطة سلاحه الناري فرد خرطوش عيار ناري صوبه غير عاني بإنهاء حياته بل مرحباً بذلك قاصدان قتلا فأصابت مقذوفاته الرشية صدر المجني عليه فأحدثت به الإصابات التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية والتي أنهت حياته حال تواجد والد المتهم الأول علي مسرح الجريمة للشد من أزره وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد شعبان عبدالعال سائق بأنه وحال تواجده بمسرح الجريمة أبصر.