استعلم الآن| نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 من الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل مع اقتراب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021-2022 وبدء الترم الثاني.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن درجات الطلاب وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني والامتحانات النهائية للعام.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الحالي في 17 فبراير الجاري وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني يتساءل الكثير من أولياء أمور طلاب 4 ابتدائي عن درجات أبنائهم في الفصل الدراسي الأول خاصة عقب الجدل الذي أثير حول المناهج الدراسية في بداية العام حيث يمكن الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع نتائج طلاب التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي.

تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته.

تسجيل بيانات المدرسة والإدارة التعليمية.

تدوين رقم الجلوس.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور قائمة بدرجات الطالب في الامتحانات.

موعد بدء الترم الثاني 2022

يبدأ الترم الثاني يوم 19 فبراير الحالي والذي يستمر قرابة 97 يوما دراسيا يمكن خلالهم شرح كافة المناهج الدراسية التي يدرسها طلاب جميع المراحل التعليمية جميع محافظات الجمهورية وفقا للخطة الزمنية التي تم توزيع المناهج من خلالها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الشائعات التي رودها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعطيل الدراسة بالترم الثاني بسبب انتشار الإصابة بفيروس أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويسير الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الوقائية التي تعمل الوزارة على تطبيقها في كافة المدارس بجميع محافظات الجمهورية لضمان سلامة الطلاب.

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كيفية تقييم طلاب 4 ابتدائي 2022

يمكن عرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة التربية والتعليم حيث يتم استخدام نوع جيد من التقييم يعتمد على الألوان بدلا من الدرجات وهي (الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأصفر) كل منها يدل على مدى استيعاب الطلاب للمهارات والمعارف الواردة في المناهج.

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