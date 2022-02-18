تحريات أمنية مكثفة لكشف واقعة العثور على جثة شاب بالجيزة

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بترعة في كرداسة، وعثر رجال المباحث على أقراص دوائية لعلاج الأمراض النفسية بملابس الشاب، كما تبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخير لكشف هوية الشاب، بالإضافة إلى توزيع نشرة بأوصافه على الأقسام الشرطية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بترعة في كرداسة، وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية، يرتدي كامل ملابسه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ فحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة بأوصاف الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.