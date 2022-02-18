الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات أمنية مكثفة لكشف واقعة العثور على جثة شاب بالجيزة

جثة شاب بالجيزة
جثة شاب بالجيزة

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بترعة في كرداسة، وعثر رجال المباحث على أقراص دوائية لعلاج الأمراض النفسية بملابس الشاب، كما تبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخير لكشف هوية الشاب، بالإضافة إلى توزيع نشرة بأوصافه على الأقسام الشرطية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بترعة في كرداسة، وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية، يرتدي كامل ملابسه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ فحص بلاغات التغيب وتوزيع نشرة بأوصاف الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة شاب مناظرة الجثة تقرير الطب الشرعي العثور على جثة جثة شاب مجهول مباحث بمديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-2-2022

«أمن الجيزة» يكثف جهوده لكشف هوية قاتل «رودينا» فى أبوالنمرس

الامن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

بعد 29 عاما على افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»