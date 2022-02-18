كورونا يمنع سفر السعوديين إلى 16 دولة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة، تعليق سفر المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية، أنه تم تعليق سفر المواطنين السعوديين، بسبب تفشي كورونا، إلى "لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، بيلاروسيا، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، وفنزويلا"، وجاء ذلك في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي.

يجدر الإشارة إلى أن ​وزارة الصحة السعودية​، أعلنت مساء أمس الخميس، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه تم تسجيل 2847 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، فيما سجل إجمالي الحالات الحرجة 962 حالة.

وأوضحت "الصحة السعودية" أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع إلى 735 ألفًا و958 حالة، بينها 8978 حالة وفاة و704 آلاف و896 حالة شفاء، ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات المعطاة ضد فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 59 مليونًا و958 ألفًا و442 جرعة.

فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 417.07 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و222953.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فيما قررت البرتغال اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تخفيف القيود ذات الصلة بفيروس كورونا مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، أعلنت الحكومة أنها ستسقط قواعد من بينها ما يتطلب التطعيم أو التعافي أو تقديم اختبار سلبي لدخول الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى.