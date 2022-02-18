«صرف صحي الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بنشر السيارات و البدلات اعتبارا من صباح اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير، و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة.

وأكدت الشركة في بيان لها استمرار أعمال تطهير الشنايش و المطابق و تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة اعتبارًا من بعد فترة الظهيرة أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 20-30 كم/ ساعة.

واستعدت محافظة الإسكندرية، لاستقبال نوة الشمس الصغيرة، والتي تأتي على المحافظة الساحلية في 18 فبراير من كل عام على عروس البحر المتوسط، وتستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار، وسُميت بهذا الإسم لأن الشمس خلالها تكون ساطعة حتى أثناء تساقط المطر.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال أيام التقلبات الجوية تلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، و تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، والتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ابتداءً من اليوم الجمعة 18 فبراير وحتى يوم الأحد 20 فبراير، حيث من المتوقع أن تكون هناك حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.