انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، انتهاء فترة الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي بدأت صباح يوم الثامن من فبراير الجارى في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأعلنت اللجنة في بيان صحفي أنها تسلمت 267 طلب ترشح فى جميع محافظات الضفة، وتعمل طواقمها الآن على مراجعة الطلبات وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، تمهيدا لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقا للقانون.

وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم الأحد المقبل، وذلك في مكاتبها بمحافظات الضفة ومن خلال موقعها الالكتروني "www.elections.ps" وفي المجالس المحلية، بغرض إطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وتمكينهم من تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقا.

جدير بالذكر أن الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية سيجري في 26 مارس المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المحلية الحالية تُجرى وفقاً لنفس القانون والآليات التي جرت بموجبها الانتخابات المحلية في الأعوام 2012 و2017، و2021 "المرحلة الأولى"، وضمن نظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث لم يُجرى أي تغيير على القانون، أما المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 26 مارس المقبل، ستجرى في 102 هيئة محلية بالضفة الغربية، ويبلغ عدد المؤهلين للاقتراع فيها 787 ألف ناخب وناخبة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.

واستبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة المقررة في مارس المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها تلقت رسالة من حركة "حماس" حول موقفها من الانتخابات المحلية التي جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية.

وبحسب اللجنة، تضمنت رسالة حماس بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة، أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر.