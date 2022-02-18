الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الامن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

جثة مسن بمصر الجديدة
جثة مسن بمصر الجديدة

عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شخص في العقد السادس من عمره بمنطقة مصر الجديدة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص، ملقاة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مجهولة الهوية في العقد السادس من عمره، وعدم وجود أي إصابات خارجية، وعدم وجود أي مستندات تدل على الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شخص مجهول مباحث القاهرة مصر الجديدة كشف ملابسات رجال مباحث القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة

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