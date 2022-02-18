«بلد آمن».. تقرير كندي: مصر الوجهة الأولى في إفريقيا وموطنا لعجائب العالم

قال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي الشهير، إن مصر هي الوجهة الأولى في إفريقيا وواحدة من أكثر الدول زيارة في القارة السمراء وموطنا لعجائب العالم التي كانت موجودة منذ قرون، داعيا إلى زيارتها والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية.

ورشح الموقع قائمة بأفضل ١10 مواقع سياحية بأرض النيل، مشيرا إلى أن مصر بلد آمن للغاية ومعروفة بتاريخها الغني ومواقعها الأثرية الرائعة، مثل الأهرامات والقاهرة التاريخية والمعابد الأثرية في الأقصر وأسوان.

- مصر دولة التاريخ

وتابع الموقع الكندي: "من بين جميع البلدان في إفريقيا تعد مصر واحدة من أكثر الوجهات شعبية. إنها دولة بها الكثير من التاريخ ، ولا يزال الكثير قيد الاكتشاف ولهذا تظل مكانًا ممتازًا للتخطيط والزيارة لرؤية الأشياء الرائعة والاستمتاع بها".

وتصدرت مدينة القاهرة القائمة التي رشحها الموقع، واصفاً إياها بأنها موطن للمتاحف الفريدة واجبة الزيارة مثل المتحف المصري بالتحرير، الذي" يرصد رؤى التاريخ المصري القديم والآسر في رحلة البلد الجذاب وثقافته وأسلوب حياته".

كما دعا الموقع الي زيارة خان الخليلي كواحد ضمن أفضل المواقع التي تتميز بها العاصمة، نظراً لأنه يوفر مجموعة كبيرة من خيارات التسوق الفريدة والأكثر روعة في مصر.

- أهرامات الجيزة حلم السياح حول العالم

وجاءت أهرامات الجيزة كثاني أجمل المواقع السياحية بالقائمة التي قدمها" ذا ترافل" كونها الوجهة الأكثر شهرة في مصر وواحدة من آخر عجائب الدنيا السبع القديمة، مضيفا "زيارة الأهرامات حلمًا للعديد من السياح حول العالم، هناك الكثير لتكتشفه في هذه الوجهة الرائعة، كمقابر ملوك الفراعنة المصريين المشهورين مثل خوفو إلى جانب لغز أبوالهول".

وشملت القائمة معبدي أبو سمبل ورمسيس الثاني بمحافظة أسوان، كونهما من أشهر المعابد الأثرية في مصر وضمن عوامل الجذب السياحية الشهيرة في ارض الفراعنة، حسبما ذكر الموقع الكندي.

- الإسكندرية مدينة عالمية وساحرة

واختار الموقع في قائمته مدينة الإسكندرية واصفا إياها بأنها" مدينة عالمية وساحرة وفريدة من نوعها"، كما أنها مدينة تاريخية وثاني أكبر مدينة تقع على طول البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تضم العديد من المباني والساحات المبنية على الطراز القديم.

وتضمنت القائمة هرم سقارة ومعبد الكرنك بالأقصر ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت إلى جانب المعابد الأثرية في اسوان كونهم من أكثر الوجهات شعبية في صعيد مصر وموطن للعديد من المواقع الأثرية التي تكشف عن عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

- زيارة قلعة صلاح الدين

كما رشح الموقع زيارة قلعة صلاح الدين وقال عنها أنها "أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي بناها الحاكم الأيوبي الشهير صلاح الدين وكان الهدف حماية القاهرة والفسطاط من الصليبيين، كما إنها حصن قوي مع العديد من أبراج المراقبة التي تصطف حولها وفيها العديد من المساجد الرائعة".

- البحر الأحمر جنة الغواصين

وجاءت سواحل البحر الأحمر بمصر وعلى رأسها شرم الشيخ ضمن ترشيحات القائمة، و وصفها الموقع السياحي الكندي بأنها "جنة الغواصين من مختلف أنحاء العالم وأفضل وجهة للغطس والغوص عالمياً، وذلك كونها موطن لكميات هائلة وفريدة من الشعاب المرجانية والأسماك الرائعة".

وتابع “ذا ترافل” في حديثه عن شرم الشيخ "سيحصل المرء على فرصة للاستمتاع بالمنتجعات الممتازة، والفنادق، والملاهي الليلية، والكازينوهات، والاستمتاع بأشعة الشمس والرمال.. إنها حقا وجهة شهيرة لقضاء العطلات".