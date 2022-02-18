البرتغال تخفف قيود كورونا مع انخفاض عدد الإصابات

قررت البرتغال اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تخفيف القيود ذات الصلة بفيروس كورونا مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.



وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، أعلنت الحكومة أنها ستسقط قواعد من بينها ما يتطلب التطعيم أو التعافي أو تقديم اختبار سلبي لدخول الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى.



كما سيجري إلغاء حدود القدرة الاستيعابية وكذلك الاختبار الإلزامي للدخول إلى الأحداث الرياضية والنوادي والحانات.



وستبقى بعض القيود سارية في الوقت الحالي، كما ستظل قواعد ارتداء الأقنعة سارية في الأماكن العامة المغلقة.



ويجب على الأشخاص غير المطعمين وأولئك الذين لم يتلقوا بعد جرعة معززة تقديم اختبار سلبي لزيارة المستشفيات ودور الرعاية.



ويجب على الوافدين من الخارج تقديم ما يثبت تلقي التطعيم. وستظل حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس في البلاد سارية في شكل أقل قوة حتى 7 مارس .



وانخفض عدد الإصابات الجديدة التي يتم رصدها يوميا في البرتغال مؤخرا إلى حوالي 16 ألفا بعد أن وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 65 ألفا في أواخر يناير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.