الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تخفف قيود كورونا الحدودية وسط انتقادات

كورونا فى اليابان
كورونا فى اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية تخفيف ضوابط كبح كوفيد-19 الحدودية، عبر السماح لعدد أكبر من الأشخاص بدخول البلاد يوميا بعد انتقادات لسياستها الحالية التي تتهمها بالافتقار إلى النهج العلمي.

 

وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، رفع الحد الأقصى اليومي لدخول اليابان من 3500 إلى 5000 شخص، بينهم المواطنون اليابانيون، اعتبارا من 1 مارس.

 

ويشكل القرار بشرى سارة للعلماء الأجانب وطلاب التبادل والمسافرين من رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا من الدخول، لكن القرار لا يشمل السائحين.

 

كما أشار كيشيدا إلى خفض مدة الحجر الصحي للوافدين من سبعة إلى ثلاثة أيام، وبات بمقدور الأفراد الذين يملكون نتائج اختبار سلبي لكوفيد-19 وجرعة معززة من اللقاح تخطي العزل الذاتي.

 

وحظرت اليابان دخول جميع الأجانب غير المقيمين تقريبا منذ بداية الجائحة، وأعلنت الدولة التي شهدت انخفاضا كبيرا في الإصابات في الخريف، عن تخفيف القيود لفترة وجيزة في نوفمبر، لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار بعد ظهور المتحور "أوميكرون" في بلدان أخرى.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

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