إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تتجاوز 100 ألف للمرة الأولى

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 اليومي في كوريا الجنوبية اخترق حاجز المئة ألف للمرة الأولى وسط انتشار السلالة أوميكرون.



غير أن عدد الوفيات ظل منخفضا نسبيا في البلد الذي يرتفع فيه معدل التطعيم باللقاحات.



وقالت الوكالة إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي سجلت يوم الخميس حتى منتصف الليل بلغ 109831، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى مليون و755809.



وسجلت 45 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7283.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.