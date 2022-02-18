الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 417.07 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 417.07 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و222953.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.


وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 931064 78215174
الهند 510413 42754315
البرازيل 640774 27806786
فرنسا 135855 21796676
المملكة المتحدة 160221 18499058
روسيا 712998 14659880
تركيا 91466 13226272
ألمانيا 120518 12859925
إيطاليا 152282 12323398
إسبانيا 97350 10744394
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:


الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


38 - العراق 24824 2286451
44 ‬‬‬‬- الأردن 13585 1526272
50 - المغرب 15820 1156356

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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