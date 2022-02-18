الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا وبريطانيا تشكلان تحالفا مع أوكرانيا لمواجهة روسيا

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

 شكلت أوكرانيا وبريطانيا وبولندا تحالفا ثلاثيا جديدا لمواجهة روسيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية.


وأشار وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تروس- إن التحالف الجديد يهدف إلى التعاون في التصدي لكل ما يهدد الأمن الأوروبي بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس في نسختها باللغة الإنجليزية.


وقال كوليبا: "إن وثيقة التعاون تنص بشكل خاص على أن بريطانيا وبولندا ستقفان جنبا إلى جنب مع الشعب الأوكراني في جهوده لحماية سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، وستساعدنا بولندا وبريطانيا في الدفاع عن دولتنا".


وأكد كوليبا أن التحالف سيركز أيضا على التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة ومكافحة المعلومات المضللة.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت بولندا 12 ألفا و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.


كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .
 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و388 ألفا و907 إصابات، والوفيات إلى 108 آلاف و137 حالة.
 

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 52 مليونا و691 ألفا و15 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.
 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

وتعتزم الحكومة البولندية تخفيف عدد من القيود المطبقة لمكافحة وباء كورونا في البلاد، وسط تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وأعلن وزير الصحة البولندي أدم نيدزيلسكي في وارس، أنه اعتبارا من اليوم 15 فبراير الجاري، سيتعين على المصابين إخضاع أنفسهم للعزل لمدة 7 أيام بدلا من 10 أيام.

حماية أمن تعاون روسي بريطانيا روسيا أوكرانيا التجارى الخميس مؤتمر صحفي انجليزي بولندا في مؤتمر صحفي معلومات التعاون الاقتصادى

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وائل لطفي

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