الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء الإيطالى»: لا توجد أى علامة على وقف التصعيد الروسى فى أوكرانيا

ماريو دراجي
ماريو دراجي

 أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي  أنه لا توجد حتى الآن أي علامة على وقف التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية.


وقال دراجي -في تصريحات بعد قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية بشأن الأزمة الأوكرانية- "في الوقت الحالي لم نشهد حالات تهدئة في الواقع، وينبغي أن نتبع استراتيجية الردع القوي وألا نُظهر أننا ضعفاء"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية.


وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه سيسافر قريبا إلى موسكو بهدف عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، قائلا "الهدف الآن هو جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجلسان على الطاولة، وإيطاليا تبذل قصارى جهدها لدعم هذا الاتجاه".

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