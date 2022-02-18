الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار لصالح المؤسسات الصغيرة فى تونس

تونس
تونس

 أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بالشراكة مع البنك العربي التونسي قروض بقيمة 35 مليون دولار لصالح المؤسسات الصغيرة التونسية.


وذكرت السفارة الأمريكية بتونس - في بيان- أنه هذه الشراكة ستمكن من توسيع وتسريع عمليّة الإقراض التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وقال السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، خلال توقيعه الشراكة مع البنك العربي التونسي، إنه سيتم عبر هذه المبادرة التركيز على المناطق المحرومة عبر تسهيل الإقراض من البنك العربي التونسي لصالح المؤسسات الصغيرة في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا صعبا.


وأضاف أن هذه الشراكة تعكس رغبة الحكومة الأمريكية في دعم تونس من خلال تعبئة موارد رأس المال الخاص من أجل نجاح المؤسسات الصغرى.

الحكومة تنمية سفير بيان امريكية التجارى على خلال عمل اقتصاد صالح السفارة الأمريكية تمويل برنامج البنك السفارة قروض

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