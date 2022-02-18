الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 345 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

 أعلنت الجزائر، تسجيل ٣٧٥ إصابة جديدة ، و١٠ حالات وفاة، فيما تماثل ٣٢٣ مريضا للشفاء.


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٣ ألفا و٣٦٩ حالة، من بينها ٣٧٥ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٦ ألفا و٢٧ شخصا .


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٧٧٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٩ مريضا في العناية المركزة.


كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ١٥ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ١٠ ولايات ١٠ حالات فما فوق.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

التزام وزارة جديدة جديد بيان وزارة الصحة خلال الصحة كورونا العناية المركزة ولاية فيروس كورونا زائر إصابة جديدة ورونا مصاب الحجر الصحي الحالات المصابة الصحة الجزائرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بحى ثان طنطا فى الغربية

موريتانيا: 9 إصابات بفيروس كورونا

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تتجاوز 100 ألف للمرة الأولى

ريم يوسف تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بالأداء الصامت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»