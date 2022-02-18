الجزائر: 345 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الجزائر، تسجيل ٣٧٥ إصابة جديدة ، و١٠ حالات وفاة، فيما تماثل ٣٢٣ مريضا للشفاء.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٣ ألفا و٣٦٩ حالة، من بينها ٣٧٥ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٦ ألفا و٢٧ شخصا .



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٧٧٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٩ مريضا في العناية المركزة.



كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ١٥ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ١٠ ولايات ١٠ حالات فما فوق.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.