أين وصل الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مصر؟ (إنفوجراف)

يشهد الوضع الوبائي في مصر استقرار ملحوظ، إذ بدأت حالات الوفيات والإصابات في التراجع، وذلك نتيجة تطبيق البروتوكول العلاجي من قبل وزارة الصحة والسكان فضلًا عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع الفئات بالتزامن مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي هذا الصدد أعلن نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة أثبتت نجاح كبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتعتبر قصة نجاح حقيقية للدولة المصرية مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدًا أن تجربة مصر في التعامل مع الجائحة كانت مثمرة للغاية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت الدولة العربية الأكثر توزيعًا للقاحات كورونا على المواطنين، مشيرًا إلى حصول 63% من الشعب المصري فوق الـ18 عامًا على الجرعة الأولى، و48% على الجرعتين.

وأكد سعد على حصة مصر من الأدوية واللقاح، إذ يوجد وفرة من لقاحات كورونا بـ 73 مليون جرعة، لم تستخدم حتى الآن، لافتًا إلى تعاقد مصر على تصنيع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا والمتاحة حاليًا في الصيدليات، والتي من الممكن إتاحتها في الصيدليات الخاصة في مرحلة لاحقة مع الوفرة وزيادة الإنتاج.

ارتفاع اعداد الحاصلين على لقاح كورونا

وصل إجمالي المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولي من لقاح كورونا 38 مليونا و612 ألف و509 مواطنين، بينما الذين حصلوا على الجرعة الثانية 29 مليونا و83 ألف و27 مواطنا، مشيرة إلى أن إجمالي الذين حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية 749 ألفا و799 مواطنا.

فيما تم استهلاك أكثر من 70 مليون جرعة حتى الآن من الجرعات التي وصلت مصر، والتي بلغت 140 مليون جرعة، إذ أن الدولة وفرت 8 لقاحات للمواطنين بالمجان من خلال 3 جرعات.

أما عن دواء "مولوبيرافير" فإن المريض يحصل علية خلال 5 أيام من الإصابة بكورونا كما لا يمنح للمرضعات والحوامل والأقل من 18 عاما كما أنه يقلل من احتمالية الدخول للمستشفيات بنسبة 50 %، و تم توفيره في المستشفيات الحكومية حاليا وبعدها سيتم توفيره للقطاع الخاص لافتا إلى أن 90 % من الإصابات المتعلقة بكورونا بسبب المتحور أوميكرون.

الإصابات الجديدة

وسجلت مصر مساء يوم الأربعاء خروج 2765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حتى الآن، وذلك وفق البيان الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

فيما سجلت الإصابات الجديدة حتى مساء الأربعاء 2101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 54 حالة جديدة.

ويذكر أنه حتى الآن وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 461299، من ضمنهم 393254 حالة تم شفاؤها، و23519 حالة وفاة، وذلك بحسب الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.