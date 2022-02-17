عروض سينمائية وندوات ثقافية.. برنامج قصر ثقافة السينما خلال فبراير

ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم عدة عروض سينمائيه يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية ضمن البرنامج الثقافي والفنى الذى يقدمه القصر لرواده خلال فبراير 2022.

استهلت لعروض أمس بفيلم the good boss ضمن برنامج نادى السينما الأوروبية أعقبه ندوة نقدية للدكتور نادر الرفاعى استاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وذلك لمناقشة الفيلم والقضية التى يناقشها فى إطار كوميدى، وكذلك حصوله على العديد من الجوائز.

كما تعقد يوم الاثنين ٢١ فبراير ندوة فنية بعنوان "دور الفن والسينما فى توعية المجتمع"، وذلك بالتعاون مع منتدى تغريد فياض الثقافى اللبنانى.

أما يوم الثلاثاء ٢٢فبراير يعرض فيلم the social network ضمن برنامج نادى السينما العالمية يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعى.

ويعرض فيلم godard mon amour ضمن برنامج نادى السينما الأوربية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.

كما يعرض نادى بين الرواية والفيلم يوم الاثنين ٢٨ فبراير الفيلم العربى أنف وثلاثة عيون يعقبة ندوة للناقد عصام حلمى.