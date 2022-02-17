القبض على تاجر مخدرات بحوزته 47 قطعة حشيش فى حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 47 قطعة حشيش، قبل توزيعها على عملائه فى منطقة حلوان .

تلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارا بأنه أثناء قيام دورية أمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتفعيل الدور الأمنى في شوارع المدينة، وأثناء السير بمنطقة العزبة القبلية، شاهد أحد المواطنين ويدعي "ع.ع."، عاطل وبالسير بالقرب منه ألقى كيس بلاستيكي، فتم استيقافه وتفتيشه، وتفتيش الكيس الذي ألقاه عثر بداخله على 47 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتم اقتياده إلى ديوان الشرطة والعرض علي مأمور قسم شرطة حلوان، وبسؤاله عن ما تم ضبطه معه، أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

وتم تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام.