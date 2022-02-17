الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 فى 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الشؤون ببندر قنا، ما أسفر عن إصابة "ا.ر" 20 عاما، بكدمات بالجسم، و"أ.خ" ، 52 عاما، بخلع في الكتف الأيسر، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام.

كما تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية على طريق مصر أسوان - الزراعي أمام قرية كرم عمران بمركز قنا، ما أسفر عن إصابة "م.ع" ، 45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ف.ح" ، 65 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام.

وشهدت قرية طوبيا بمدينة الألمونيوم التابعة لمركز نجع حمادي، حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية ما أسفر عن إصابة "ش.ن" ، بكسر في الذراعين الأيمن والأيسر، وجرى نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أصيب 5 أشخاص 3 حوادث متفرقة قنا حادث انقلاب سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل العثور على «رضيع» فى نفايات مجمع الإسماعيلية الطبى

الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة.. وتكشف موعد الذروة

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة «مينا» بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»