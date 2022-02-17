إصابة 5 فى 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في 3 حوادث متفرقة بمحافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الشؤون ببندر قنا، ما أسفر عن إصابة "ا.ر" 20 عاما، بكدمات بالجسم، و"أ.خ" ، 52 عاما، بخلع في الكتف الأيسر، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام.

كما تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية على طريق مصر أسوان - الزراعي أمام قرية كرم عمران بمركز قنا، ما أسفر عن إصابة "م.ع" ، 45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ف.ح" ، 65 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى قنا العام.

وشهدت قرية طوبيا بمدينة الألمونيوم التابعة لمركز نجع حمادي، حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية ما أسفر عن إصابة "ش.ن" ، بكسر في الذراعين الأيمن والأيسر، وجرى نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.