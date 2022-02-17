مجد القاسم: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي اختراق حساباتي الشخصية

واصل المطرب السوري مجد القاسم في الوقت الحالي العمل على استرداد حساباته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والتي اخترقت صباح اليوم الخميس.

وقالت نشوي طارق المسؤولة الإعلامية للمطرب مجد القاسم في تصريح خاص لـ"الدستور" أن فريق عمل المطرب مجد القاسم يعملون في الوقت الحالي على استرداد الحسابات المسروقة ومعرفة من وراء تلك الواقعة.

وأضافت نشوى طارق أن المطرب مجد القاسم سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص وراء تلك الواقعة فور التعرف على شخصيتهم وانه تقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة من أجل سرعة معرفة من وراء تلك الواقعة لمحاسبتهم.

وكان مجد القاسم أعلن صباح اليوم عن سرقة حساباته الرسمية والشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وناشد متابعيه واصدقائه أنه غير مسئول عن أي منشورات أو رسائل تصدر من الحسابين المخترقين، كما نبه المصدر وهو القائم بإدارة أعماله، إلى أن القاسم ينبه أصدقاءه وجمهوره بعدم الرد على الرسائل أو التفاعل لحين استرداد الصفحتين الرسمية والشخصية.

آخر أعمال مجد القاسم الغنائية

وطرح المطرب مجد القاسم مطلع العام الجاري أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مجنون رسمي” وهي أخر أغنيات ألبومه الغنائي الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاون مجد القاسم في أغنية "مجنون رسمي" مع كل من الشاعر الغنائي برهان الجرماني والمحلن وجدي الصايغ والموزع الموسيقي جعفر إسماعيل.

وطرح مجد القاسم مؤخرا أغنية على طريقة الـ"ديو" جمعته بالمطربه الشابة ريهام فايق بعنوان "كلام الحب " وهي من كلمات محمد شوقي وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج ميدو بارون.

وفي يناير الماضي أعلن المطرب مجد القاسم وفاة والده بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وفقا لما ذكره في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.