أشهرها الجرجير.. القائمة الخضروات ذات السعرات الحرارية المنخفضة

الحصول على وزن مثالي.. حلم يراود الكثيرين سواءًا من الرجال أو النساء، حيث يكلفهم تحقيق تلك المعادلة مواجهة احتياجاتهم من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وبالتالي فإن الخضروات هي الحل الأمثل لتحقيق ذلك.

الخضروات هي الحل الأمثل للحصول على جسم رشيق، فهي من الأطعمة التي تتميز بانخفاض السعرات الحرارية، مقارنة بشرائح اللحم والبيتزا والآيس كريم، علاوة على ذلك فهي محملة أيضًا بالألياف والمياه التي يمكن أن تساعد في كبح الشهية.

ونرصد في السطور التالية آراء خبراء التغذية وفقًا لموقع " healthy builderz" الطبي، حول أهم الخضروات التي تحتوي على أقل كمية من السعرات الحرارية.

الجرجير

أشار الأطباء، أن كوب من الجرجير يحتوي على 4 سعرات حرارية فقط، كما أنه مليء ببعض الفيتامينات، مثل فيتامين سي الذي تحتاجه لبشرة شابة وجهاز مناعي قوي، بالإضافة إلى فيتامين د الذي تحتاجه لعظام قوية ومزاج متحسن.

الخس

يعطي كوب الخس 5 سعرات حرارية فقط، وذلك بفضل كميات الألياف التي يحتويها، ولهذا السبب يمكن أن يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالإمساك وأمراض القلب القاتلة.

براعم البرسيم

براعم البرسيم تعج بالعناصر الغذائية الجيدة مثل الحديد والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فكوب من براعم البرسيم يحتوي على 8 سعرات حرارية فقط.

الخيار

يعتبر الخيار من الخضروات مفيدة لجسم الإنسان، بدءًا من البشرة وحتى صحة الأمعاء، وبالإضافة إلى قدرته في الحصول على جسم مثالي ورشيق.

الكرفس

كوبًا من الكرفس يحتوي على 16 سعرًا حراريًا فقط، يقول خبراء التغذية أن هذا النبات غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك.

نبات الهليون

الخضروات الصليبية مفيدة لإزالة السموم من الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، فهناك العديد من الخضراوات الصليبية للاختيار من بينها، من بينها نبات الهليون، حيث يساعد في درء السمنة والسرطان.

السبانخ

تحظى السبانخ بأهمية كبيرة لاحتوائها على كميات من الحديد الضروري لمحاربة فقر الدم، فهو ضروري من قبل الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء.