الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

حدوتة مصرية

كنت أعرف إنسانخدوم، يحب مساعدة البشر، والناس كانت بـ تقصده في خدمات، اشتغلت معاه فترة، وكنت بـ أحضر جانب من الحاجات دي، رغم إنه ما كانش مرشح في انتخابات، ولا رجل سياسة بـ المرة، هو فقط شخص خدوم.

يوما ما، راح له واحد، حاجة وتلاتين سنة مثلا، ويبدو عليه رقة الحال، غلبان يعني، قال له إنه فقد شغله، وعنده عيال، ومفيش مصدر دخل خالص، يعني طالب شغل، وهو بـ لا مؤهلات ولا شهادات، ولا حتى خبرة في كاريير معين حتى لو بسيط، تقدر تقول عايز يبدأ حياته.

صاحبنا الخدوم قال له: بص، أنا ممكن أكلم لك فلان، يجيب لك شوية أعلام أهلي على زمالك على منتخب، قد خمس ست آلاف جنيه. وأكلم لك علان في الأمن، يخليهم يسمحوا لك تقف بيهم قصاد الاستادات: القاهرة/ الجبل الأخضر/ الأندية، مش فاهم آليتها قانونا، بس صاحبنا علاقاته كويسة، والعلاقات تسهل حاجات كتير.

المهم، إنه كدا الشاب الغلبان يسترزق، أهو كل يوم يومين فيه ماتشات ولا تدريبات(كنا في بدايات الألفية، والكورة والعة، والجمهور بـ يحضر كل حاجة بـ الآلاف)فـ اللقمة مش بطالة.

الرجل السائل شكر صاحبنا، والراجل نفذ وعده، ثم رجع السائل بعد فترة، وقال لـ صاحبنا الخدوم إنه فيه أكشاك ثابتة عند الاستاد(أو صوانات أو شيء من هذا القبيل)بـ تبيع أعلام وطاقيات وحاجات كتير، الناس دي بـ تبيع أكتر، ثم إنهم بـ يضايقوا مننا، فـ كل شوية يهشونا من قدامهم، وروح يا ابني اسرح بـ أعلامك بعيد.

طب والمطلوب؟

المطلوب تشوف لنا كشك من دول، نطلع ترخيص، ونقف فيه، شتري ونبيع، بدال ما أنا متلطم في الشارع، وبـ أتنطط من هنا لـ هنا، واهو منها برضه زيادة رزق، واللقمة تكبر شوية، إنت عارف الحياة صعبة إزاي، والعيال والذي منه؟ 

فـ قال له: حاضر، من العين دي والعين دي، وبـ الفعل، وفر له كشك جنب الاستاد، وجاب له تصريح بيه، وخلص له إجراءاته، وجاب له إعفاء من الرسوم، وهكذا أصبح تقريبا بيزنيس مان بـ يشتري ويبيع، والحال بقت زي الفل. ثم إنه بعد فترة رجع له تالت.

حضرت أنا بقى القعدة دي، والواقع إني ما كنتش مصدق اللي بـ أسمعه وبـ أشوفه، جي ليه؟

لـ إنه عنده شكوى مريرة، إنه فيه عيال رذيلةبـ تيجي تقف قدام الكشك "بتاعه"، وتبيع أعلامها، عيال بـ تحاربه في رزقه وأكل عيشه، ومأثرة على "شغله" اللي بـ يشقى فيه، دول كمان وبـ يجيبوا طواقي وحاجات زي اللي بـ يبيعها، يعني مش كفاية بـ يحاربوه في المكان، لا، دول كمان مؤثرين على البضاعة اللي بـ يبيعها.

طب والمطلوب؟

عايزين من سيادتك بقىتكلم لنا حبايبك، يمنعوا العيال دي من إنها تسرح، وأنا مش طالب غير العدل، العيال دول يا باشا ما عندهمش تصريح، الحكومة سايباهم إزاي كدا؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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