الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أعلى أرباح فى تاريخها.. إيرباص تحقق 4.2 مليارات يورو رغم الأزمة الصحية

إيرباص
إيرباص

عادت شركة إيرباص إلى تحقيق نمو 2021  فسجلت أكبر أرباح في تاريخها، غير متأثرة بالأزمة التاريخية في مجال النقل الجوي في ظل تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

وبعدما سجلت خسائر على مدى سنتين متتاليتين، أعلنت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات، الخميس، أرباحا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021، متخطية المستوى القياسي المسجل العام 2018 وقدره 3,1 مليارات يورو، في وقت كانت تصنّع عددا من الطائرات يفوق العدد الحالي بالربع تقريبا.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة غيّوم فوري في بيان، أن "اهتمامنا انتقل من إدارة الوباء، إلى الانتعاش والنمو"، حسب وكالة "فرانس برس".

وعزا فوري هذه النتائج "اللافتة" إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها وبلغ عددها 611 طائرة العام 2021 بزيادة 8٪ عن 2020، وإلى "الأداء الجيد" للنشاطات الفضائية والدفاعية وكذلك إلى قسم المروحيات" و"تركيز الاهتمام على خفض التكاليف والقدرة التنافسية".

ويشكل حجم عمليات التسليم مؤشرا موثوقا إلى الربحيّة في قطاع صناعة الطائرات، إذ يدفع العملاء الجزء الأكبر من الفاتورة عندما يتسلمون الطائرات.

وفي إرشاداتها لعام 2022 قالت إيرباص، إنها "لا تتوقع المزيد من العراقيل للاقتصاد العالمي وحركة النقل الجوي والعمليات الداخلية للشركة وقدرتها على تسليم منتجات وخدمات".

وستوزع إيرباص أرباحا على المساهمين مع خطط لتقديم حصة تبلغ 1,5 يورو للسهم، بعدما ألغت ذلك في السنتين الماضيتين.

لكن منافستها الأمريكية بوينغ لم تحقق أرباحا بل سجلت خسارة للعام الثالث على التوالي في 2021 مع ارتفاع كلفة تأخر تسليم الطائرات من طراز 787 وعمليات انتاج أكثر تكلفة.

وانهار قطاع الطيران في 2020 في وقت أرغمت جائحة كوفيد-19، الدول على إغلاق حدودها.

وعمدت إيرباص منذ بدء الأزمة الصحية إلى خفض إنتاجها بشكل كبير وأعلنت إلغاء 15 ألف وظيفة قبل أن تخفض هذا العدد مؤخرا إلى عشرة آلاف.

وتنوي المجموعة التي بلغ موظفيها 126 ألف شخص في نهاية 2021، توظيف ستة آلاف شخص على الأقل هذا العام.

شركة إيرباص أزمة جائحة كورونا تحقيق أرباحا صافية 2021 الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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