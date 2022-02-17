الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رواية «النقشبندي» وفيلم «تمساح النيل» في ضيافة منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع على فضائية CBC، مساء غد الجمعة، في تمام التاسعة مساء، الكاتبة والصحفية رحمة ضياء، صاحبة رواية "النقشبندي" الحاصلة على جائزة خيري شلبي.

تتحدث رحمة ضياء عن كيفية تحويل سيرة الشيخ سيد النقشبندي من سيرة ذاتية إلى رواية، وتكشف عن مفاجأة تتعلق بعدم حصول النقشبندي على اعتماد من الإذاعة.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، نبيل الشاذلي مخرج فيلم "تمساح النيل"، والذي يتناول سيرة بطل السباحة العالمي عبد اللطيف أبو هيف، ليكشف تفاصيل وجود ١٥ ساعة تسجيلات وثائقية تشمل سباقات ومقابلات مع البطل العالمي.

وفي فقرة أخرى، يحل ضيوفا طلبة كلية الطب من الوافدين بجامعة الإسكندرية، الذين قاموا بإعداد أغنية مهداة إلى الإسكندرية بشكل خاص ومصر بشكل عام.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، اليوم  أبطال فيلم "حامل اللقب" الفنان هشام ماجد و الفنان أحمد فتحي و المخرج هشام فتحي، وذلك ، على فضائية CBC.

ويتحدث هشام ماجد خلال اللقاء عن فكرة الفيلم، التي كانت مكتملة قبل ٣ سنوات، و لكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيلها، فضلا عن حبه لكرة القدم و تجربة التخسيس بسبب الفيلم.

من جانبه، يكشف أحمد فتحي خلال الحلقة عن موقفه من ردود فعل الجمهور على الفيلم، ويتحدث عن علاقته بهشام ماجد، وأبرز المواقف الكوميدية داخل الفيلم. كما تضم الحلقة تحديات و ألعاب كوميدية بين ضيوف الحلقة.

فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد و دينا الشربيني و محمد سلام و أحمد فتحي و ويزو ومن إخراج هشام فتحي.

معكم برنامج معكم معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي cbc

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