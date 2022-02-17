رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لعام 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70,92 % .

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا إن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للشهادة الإعدادية ، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة ، ومحمد مختار، وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وأوضح ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111606 طالباً، حضر منهم 107599 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 76313 طالباً، بنسبة نجاح 70.92%.

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا:

https://download2347.mediafire.com/3dagszrycudg/53tavauphe2vrcd/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%88%D9%84+2022.xls

https://download2276.mediafire.com/0pp30xz2b5og/ui9h4wdk9blgtls/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%AA%D8%B1%D9%85+%D8%A3%D9%88%D9%84+%D9%88%D8%B3%D8%B7.xls