الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: استكملنا جميع التحضيرات الخاصة بتنظيم القمة الفرنكوفونية

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس استكملت كل التحضيرات اللوجستية الخاصة بتنظيم القمة القادمة للفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية، وأنها على أتم الاستعداد لاستقبال وفود الدول الشقيقة والصديقة، مشددًا على يقينه بأن قمة جربة ستكون إطارًا مهمًا لإعطاء دفع جديد لعمل المنظمة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، في إطار مشاركته في أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي ببلجيكا.

وقال الرئيس التونسي، في بيان للرئاسة التونسية الخميس، إن تونس تتقاسم مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وهى حريصة على مواصلة العمل المشترك من أجل صون هذه المبادئ ومزيد ترسيخها، منوهًا بمستوى التنسيق القائم بين تونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في إطار الإعداد للقمة القادمة للفرنكوفونية بجزيرة جربة.

أكد قيس سعيد حرص تونس على توفير كل الظروف الملائمة حتى تكون هذه التظاهرة حدثًا مميزًا يعزز فرص وآفاق التعاون والتبادل في الفضاء الفرنكوفوني.

في السياق، أعربت موشيكيوابو عن ارتياحها لجاهزية تونس لاستقبال القمة المقبلة للفرنكوفونية، مثنية على الجهود الدؤوبة التي تم بذلها في الغرض حتى تنعقد قمة جربة في أحسن الظروف، مشيرة أن إلى ما تحقق من تقدم مهم على مستوى إعداد النصوص التي ستصدر في أعقاب هذه القمة بالتنسيق بين المنظمة وتونس وباقي الدول الأعضاء.

وأوضحت أن وفدًا من كبار المسئولين بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية سيؤدي قريبًا وزيارة إلى تونس لاستكمال المشاورات مع الجهات التونسية المعنية بخصوص بعض الجوانب المضمونية، فضلاً عن زيارة مختلف المواقع التي ستحتضن فعاليات القمة.

تونس قيس سعيد فرنكوفونية الرئيس التونسي الاتحاد الافريقى

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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