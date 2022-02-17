هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تعقد يوم «الجلوكوما»

قال أ.د محمد فوزي السودة، رئيس هيئة، بأن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عقدت فعاليات يوم «الجلوكوما» بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع لها، بحضور أ.د طارق شعراوي رئيس قسم جراحات المياه الزرقاء بجامعة جنيف بسويسرا، في مركز طب وجراحة عيون الأطفال بالمعهد.

وتضمنت الفعاليات إجراء الجراحات الحية والجلسات الرئيسية، حيث تم الإعلان عن الزيارة وتجهيز الحالات مسبقا من خلال عيادة الأطفال بالمركز، وتم إجراء العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات التي سيتم إجراء الجراحات لها، سواء أثناء زيارة الدكتور طارق شعراوي أو الحالات التى سيتم إجراء الجراحات لها تباعا من قبل الاستشاريين المتميزين بالمعهد وفقا لمواعيد محددة.

وأفادت الدكتورة حنان الغنيمي، عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، بأن أ.د طارق شعراوي سيقوم بإجراء جراحات المياه الزرقاء للأطفال بالمعهد بالمجان، حيث إنه يحرص دائما على الحضور أكثر من مرة خلال العام لإجراء الجراحات اللازمة للحالات المعقدة والمتقدمة بالمعهد بالمجان، كما أنه لا يتوانى عن نقل خبراته العلمية والعملية للأجيال الجديدة بالتعاون مع استشاريين قسم المياه الزرقاء بالمعهد، حيث كانت بدايات الحياة العملية للأستاذ الدكتور طارق شعراوي بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية.

وأضافت الدكتورة نجلاء حسن، نائب عميد المعهد للأبحاث والتدريب، أنه من الممكن أن يصاب الأطفال بالمياه الزرقاء وراثيا، وفي هذا الإطار يحرص المعهد دوما على الجزء التوعوي الخاص بضرورة متابعة التغيرات التي تطرأ على عيون الأطفال، وعرضهم فورا على الأطباء المتخصصين بطب وجراحة العيون عند ملاحظة أي تغيرات.

وأضافت الدكتورة هبة متولي، نائب عميد المعهد لشئون مركز طب وجراحة عيون الأطفال أن المعهد يحرص كذلك على اكتشاف إصابة الأطفال بالمياه البيضاء منذ الولادة، حتى نتمكن من إجراء الجراحات اللازمة لمثل هذه الحالات بنجاح وفي بداية الإصابة لتفادي المضاعفات التي يمكن حدوثها فيما بعد، حيث يستقبل كذلك مركز عيون الأطفال بالمعهد حالات العلاج بالقسم المجاني وكذلك الحالات المحولة من التأمين الصحي، استكمالا لأداء المعهد رسالته الطبية والإنسانية بمنتهى التكامل والنجاح.