لجنة انتخابات الوفد تعلن غلق باب الترشح لرئاسة بيت الأمة

واصلت لجنة تلقي أوراق راغبي الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد لليوم السادس على التوالي في تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد مارس 2022 من الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة من مساء اليوم وطبقًا لشروط الترشح من حيث كون المرشح عضوًا بالهيئة الوفدية، ومسددًا لاشتراك 2022 وتوريد مائة ألف جنيه لخزينة الحزب كمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية لا ترد بأى حال.

وتقدم للترشح اليوم المهندس ياسر قورة، وبذلك يكون عدد المترشحين حتى اليوم الموافق 17 فبراير هو ثلاثة مرشحين.

وأغلقت اللجنة باب التقدم للترشح لرئاسة الحزب في الخامسة مساء اليوم طبقًا لقرار التكليف الصادر للجنة وطبقا لمحضر اجتماع اللجنة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

جاء ذلك بحضور المستشار عيد هيكل، نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، ومحمد مدينة نائب رئيس الحزب، والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وعباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب.

واستقر عدد المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الحزب علي عدد ثلاثة مرشحين من المرشحين وهم: المستشار بهاء الدين أبوشقة، والدكتور عبدالسند يمامة، والمهندس ياسر قورة.

وتستمر اللجنة في الانعقاد يومي السبت والأحد القادمين الموافقين 19 و20 فبراير لتلقي الطعون والتظلمات طبقا لجدول عمل اللجنة ويتم عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات رئاسة الوفد 2022 في الساعة الخامسة مساء بمقر حزب الوفد بالدقي.

كما تواصل اللجنة ممارسة اختصاصاتها الأخرى الموضحة بقرار التكليف لتجهيز تفاصيل العملية الانتخابية لكي تمر بيسر وشفافية وحتى الإعلان النهائي للفائز بمنصب رئيس الحزب.