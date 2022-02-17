البرهان يؤكد لـ«يونيتامس» حرصه الوصول لخروج آمن لأزمة السودان

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وأكد البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

وبين رئيس مجلس السيادة أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكدًا استقلالية السلطات القضائية والعدلية.

أوضح رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس في تصريح صحفي أن اللقاء بحث الوضع في دارفور وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تسهم فيها البعثة عبر اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور.

وأضاف بيرتس أن اللقاء تطرق للمشاورات التي تقوم بها بعثة (يونيتامس) للخروج من الأزمة الراهنة في السودان وضرورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة.

ووصف فولكر بيرتس لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمفيد والمثمر.

في وقت سابق، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم وفد الإدارة الأهلية بمحلية أبيي الكبرى

وقال الأمير حمدي الدودو إسماعيل، رئيس الوفد إنه تم إطلاع رئيس مجلس السيادة حول مجمل الأوضاع بالمحلية والتحديات الأمنية التي تواجهها.

أشار الأمير حمدي إلى الدور الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة في بسط الأمن والإستقرار، مؤكدًا وقوف الإدارة الأهلية مع القوات المسلحة باعتبارها الضامن الحقيقي لوحدة الوطن من التشرذم والتفتت.

أضاف الأمير حمدي أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم المنطقة، لافتًا إلى اهتمام رئيس مجلس السيادة بإيجاد الحلول المناسبة لإحداث التنمية المنشودة والاستقرار في محلية أبيي الكبرى.