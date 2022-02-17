الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى رام الله: قلقون إزاء الممارسات التى تشهدها القدس

سفيرنا في رام الله
سفيرنا في رام الله ونائب رئيس حركة فتح

استقبل محمود العالول "أبوجهاد" نائب رئيس حركة فتح، السفير طارق طايل رئيس بعثة مصر في رام الله، حيث استعرض العالول التطورات والتوترات التي شهدتها مدينة القدس خلال الأيام الماضية بسبب سياسات التهجير التي تمارس ضد السكان الفلسطينيين.

وتناول اللقاء سياسات الصمود الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية، كما ثمن العالول الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وفي جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

من جانبه، قال السفير طايل إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالمنطقة العربية، معربا عن القلق إزاء الممارسات التي يشهدها بعض المدن الفلسطينية لاسيما القدس.

وأكد أن مصر لن تألو جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته، سواءً من خلال العمل والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة التوترات الحالية، أو من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، أو الدفع لإعادة إحياء عملية السلام في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

في السياق ذاته، أدانت مصر كافة المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن مصر تتابع ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس.

وأعربت عن إدانة مصر كافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي "الشيخ جراح"، وكذلك لتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية.

القدس مصر القضية الفلسطينية حركة فتح رام الله تهجير الفلسطينيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

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