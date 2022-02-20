كيف اختلفت معدلات الطلاق والزواج في مصر خلال السنوات الأخيرة؟

بعد إعلان الإحصاء

صعودًا وهبوطًا مر معدل الطلاق في مصر خلال السنوات الماضية، والذي يرتفع أحيانًا مقارنة بمعدل الزواج وحالاته، وينخفض أحيانًا أخرى، بالرغم من الجهود الحكومية التي تقوم بها الدولة في مواجهة كل الآثار والأسباب التي تؤدي إلى ارتفاعه.

وربما يكون عام 2020 هو الأفضل في كثير من الأحيان بالنسبة لحالات الطلاق التي اعتادت أن تشهدها مصر سنويًا، إذ ما قورن ذلك العام بالأعوام السابقة، التي تتماشى مع المبادرات والحملات التوعوية التي تطلقها الدولة لمواجهة ذلك.

واتساقًا مع ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة السنوية لعام 2020، أن إجمالي عدد حالات الطلاق بلغ 222 ألف حالة خلال 2020، ووصلت عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة في عام 2020.

ووصلت عدد إشهادات الطلاق 213950 حالة في عام 2020، حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 116845 إشهادًا تمثل 54.6٪ من جملة الإشهادات، كما بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 97105 إشهادًا تمثل 45.4٪ من جملة الإشهادات.

وأوضح الجهاز، أنه طبقًا لفئات السن بالنسبة للمطلقين، حيث سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، فقد بلغ عدد الإشهادات بها 43739 إشهادًا بنسبة 20،4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة).

وبلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهادًا بنسبة 0،2% من جملة الإشهادات، أما بالنسبة للمطلقات فقد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38865 إشهادًا بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1362 إشهادًا بنسبة 0،6% من جملة الإشهادات.

وطبقًا للحالة التعليمية بالنسبة للمطلقين سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77766 إشهادًا تمثل 36.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257 إشهادًا بنسبة 0،1% من جملة الإشهادات.

أما بالنسبة للمطلقات سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 71145 إشهادًا تمثل 33.3%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 180 إشهادًا بنسبة 0،1٪ من جملة الإشهادات.

"الدستور" تتبعت معدلات الطلاق خلال آخر السنوات الأخيرة، من خلال الأرقام والبيانات الرسمية التي توضح التفاوت بين السنوات الأخيرة في عقود الزواج مقارنة بالطلاق.

وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن العام 2012 بلغت عقود الطلاق 155 ألف و621 إشهاد طلاق، بينما عقود الزواج بلغت 922 ألفًا و425 عقدًا بارتفاع نسبته 2.7% عن العام السابق له.

أما في عام 2013، تراجعت عقود الزواج إلى 909 آلاف و350 عقدًا بانخفاض 13075 عقد بنسبة 1.4% عن العام السابق، مقابل 162 ألفًا و583 إشهاد طلاق، بزيادة 7322 إشهادًا بنسبة 4.7% عن العام السابق.

وتلاه العام 2014، سجلت مصر 180 ألفًا و344 إشهاد طلاق بزيادة بلغت نسبتها 10.9%، بينما عقود الزواج بلغت 953 ألف عقدًا، بزيادة قدرها 43 ألفًا و787 عقد بنسبة 4.8%.

أما العام 2015 فقد ارتفعت فيه عقود الزواج حيث بلغت 969 ألفًا و399 عقدًا، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 199 ألفًا و867 حالة طلاق في العام نفسه.

لم يختلف الأمر في العام التالي، حيث انخفضت عقود الطلاق إذ بلغت 192 ألفًا و79 بانخفاض يقارب الـ7 آلاف و788 إشهاد طلاق، وكذلك تراجعت عقود الزواج إلى 938 ألفًا و526 عقدًا.

وعادت حالات الطلاق إلى الارتفاع مجددًا في العام 2017 حيث بلغت إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا بنسبة زيادة قدرها 3.2٪، بينما بلغت عقود الزواج 912 ألفًا و606 عقدًا، بنسبة انخفاض قدرها 2.8٪.

وجاء العام 2018 لتنخفض عقود الزواج حيث بلغت 887 ألفًا و315 عقد زواج، مقابل 211 ألفًا و554 حالة طلاق خلال نفس العام بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وظلت زيادة معدلات الطلاق خلال العام 2019، حيث بلغت 225 ألفا و929 إشهاد طلاق بنسبة زيادة قدرها 6.8٪، بينما عقود الزواج بلغت ألفا و844 عقدًا، بنسبة زيادة عن العام السابق قدرها 4.6٪.

وفي عام 2020، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد عقود الزواج إلى 876 ألفًا و15 عقدًا، بنسبة انخفاض 5.6%، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 213 ألفًا و950 إشهاد طلاق بنسبة انخفاض 5.3%.