الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنشاء بيت للتطوع.. أبرز توصيات «علاج الإدمان» بالاسماعلية

عمرو عثمان
عمرو عثمان

أوصى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خلال لقاء عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، فى إطار التوعية وتوفير علاج الإدمان لأبناء المحافظة، بضرورة الإسراع في انشاء «بيت التطوع» بجامعة قناة السويس كمقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليكون منارة للوقاية وتوعية الطلاب بأضرار الإدمان، بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام فى التطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة تعاطى المخدرات.
 

كما أوصى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بإطلاق حملة «أوت دور» بكافة أنحاء المحافظة للتعريف بخدمات الصندوق والخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وأوصى الصندوق ايضا بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة والهيئات التابعة لها، وتنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان داخل جميع مدارس المراحل الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة خلال الفصل الدراسى الثانى.

كما أوصى بانشاء وحدة للمشورة والبرامج الوقائية من الإدمان بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات التدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي عن كيفية بث رسائل التوعية عن أضرار الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه تم تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن "16023" للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كما انه يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار الإدمان تستهدف المراحل العمرية المختلفة. 

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق وكذلك الشريكة مع الخط الساخن "16023" تبلغ 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.

وزيرة التضامن قناة السويس التضامن الاجتماعي المخدرات علاج الإدمان وزارة التضامن الاجتماعي جامعة قناة السويس

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حوار مع فضيلة الإمام

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