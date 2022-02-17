صُناع مسلسل «العائدون من داعش» يواصلون تصوير مشاهد العمل

واصل صناع مسلسل “العائدون من داعش.. هجمة مرتدة 2” بطولة النجم أمير كرارة، تصوير المسلسل على قدم وساق، استعدادًا لعرضه ضمن موسم رمضان المقبل.

وظهر بطل العمل أمير كرارة في أحدث صورة من كواليس المسلسل برفقة صناع العمل بالكامل أثناء تصويرهم أحد مشاهد المسلسل في الديكور المخصص لداعش وأعلامهم.

ويشهد مسلسل العائدون من داعش مشاركة عدد كبير من النجوم العرب حيث تجري الشركة المنتجة اتصالات مكثفة بالمرشحين لإنهاء تعاقداتهم خلال أيام، وأعلنت الشركة مؤخرا عن انضمام الممثل السورى أحمد الأحمد إلى فريق العمل.

ويعمل النجم أمير كرارة، خلال هذه الفترة، على دراسة الشخصية والوصول إلى فورمة بدنية مختلفة للظهور بها على الشاشة خلال أحداث المسلسل المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.

ويدخل أبطال المسلسل خلال أيام معسكرا مغلقا استعدادا للتصوير، حيث تم وضع خطة زمنية للانتهاء من جزء كبير من التصوير قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ، مسلسل العائدون من داعش يناقش بعض القضايا من ملفات المخابرات المصرية، حيث يركز العمل بشكل عام على الدور الذي تقوم به المخابرات في القضايا الدولية.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "هجمة مرتدة" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد عز، وعلى رأسهم هند صبري، والفنانة ماجدة زكي، وهشام سليم، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.