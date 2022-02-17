ثراء جبيل: عضويتي في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تجربة مختلفة

قالت الفنانة الشابة ثراء جبيل، إن عضويتها للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تجربة مختلفة وجديدة استفادت منها بشكل كبير، موضحة أن صناعة الفيلم القصير تحتاج مجهود كبير نظرا لافتقارها للميزانية الضخمة.

وأضافت ثراء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها سعيدة بهذه التجربة وأثنت على القائمين على المهرجان وعلى مجهودهم الكبير للخروج به في هذه الصورة.

وشاركت ثراء جبيل في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي أقيم في الفترة من 10 فبراير إلى 16 فبراير الجاري.

على جانب اخر أشارت ثراء جبيل الي انها تنشغل حاليا بتصوير مسلسل الرواية المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتعاقدت الفنانة ثراء جبيل مؤخرا على مسلسلها الجديد «الرواية» الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن و تدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحي ويتورط كل من بداخل المسرح في المشاكل والمصاعب وإلصاق التهم لبعضهم البعض وتبدأ رحلة البحث عن الجاني في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

وتقوم ثراء جبيل خلال أحداث المسلسل بتجسيده دور ياسمين وهي ممثلة مسرح موهوبة تقهرها ظروف الحياة وتقرر الانتقام من كل من حولها وتتورط في العديد من المشاكل بسبب رغبتها في الانتقام.

مسلسل «الرواية» من بطولة أحمد الشامي و شيري عادل و أحمد فهمي و آيتن عامر و ثراء جبيل و محمود عبد المغني و عايدة رياض و هو من تأليف شادي محسن و أمير شوقي، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، و ستايلست منى عبدالسلام، و مهندس ديكور محمد مصطفى، و إخراج أمير شوقي.