الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: الكشف على 7248 موظفًا بالجهاز الإدارى فى الإسماعيلية

عمرو عثمان
عمرو عثمان

استعرض عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، الأنشطة التي نفذها بمحافظة الإسماعيلية على مدار العام الماضي، حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" في 70 مدرسة، كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج في 33 مركز شباب، كما خضع 7248 موظفًا بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها  للكشف عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى الكشف على 228  سائق حافلات مدرسية وأن نسبة تعاطى سائقي المدارس بالمحافظة انخفضت لـ 0.5%.

وأضاف عمرو عثمان أنه تم الكشف على 18509 سائقا مهنيا على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه تتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم أيضا  تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف عن أضرار تعاطي المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن"16023" للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة.
 جاء ذلك خلال إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، مهرجانا تحت عنوان "صحتك أمانة .. أنت أقوى من المخدرات" وذلك بقصر الثقافة بالمحافظة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان.

ووجه "عثمان" الشكر للمحافظ شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية على دعمه المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة.

وافتتح المهرجان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور وكلاء الوزراء  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي تعاطي المخدرات محافظة الإسماعيلية الطرق السريعة علاج الإدمان

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حوار مع فضيلة الإمام

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