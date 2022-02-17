المؤبد للأب قاتل زوجته أمام أولادها أثناء تنفيذ حكم حضانة في الدقهلية

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالسجن المؤبد على الأب المتهم بقتل زوجته أمام أولادها أثناء تنفيذ حكم ضم حضانة أطفالها بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية كلا من المستشار وسام ماهر السيد أحمد، والمستشار عبدالله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية كلا من محمود السيد محمود، والسيد مصطفي رجب.

وترجع وقائع القضية إلى شهر سبتمبر عام 2021 ،حيث لقيت ربة منزل مصرعها، في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد قيام زوجها طعناً بآلة حادة "سكين"، مما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن، وذلك عند ذهابها لتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحها بضم حضانة طفليهما إلى والدتهما، إلا أنها فوجئت بطليقها في منطقة "الجامع الكبير" بالمنزلة، ممسكاً بسكين في يده، ووجه إليها 3 طعنات قاتلة.

جرى نقل المجني عليها إلى مستشفى المنزلة المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكنت مباحث المنزلة من ضبط الزوج والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة "سكين".

وكان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي لمأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول "سماح فتحي عبد الرزاق"، 32 سنة، ربة منزل من حارة أبو محمود من مدينة المنزلة، مصابة بعدة طعنات نافذة ادعاء تعدي من آخري، وتوفيت داخل المستشفى وتم القبض على "وليد أحمد أحمد الريس"45 سنة صاحب مطعم لحوم ومقيم ببندر المنزلة، زوج المجني عليها، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد من غير سبق إصرارًا ولا ترصد

وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز ‎المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية

‎قد أحال المتهم لأنه في يوم ٢٠٢١/٩/٢بدائرة قسم المنزلة قتل المجنى عليها "سماح عبدالرازق المرسي عطية" عمدا من غير سبق إصرار و لا و ترصد ، اذ انه وما إن أتمت المجنى عليها إجراءات لاستلامها لنجليها منه متمكنة من حضانتهما، وما أن أبصرها تبارح المكان رفقة طفليها، حتى اسـتـل سـلاح أبيض (سكين) عاليا به خلف المجنى عليها، وما إن دنا منها حتى انهال عليها طعنا، بات سدد لها عدة طعنات تباعا استقرت جميعها بيسار ظهرها فسقطت على إثرهم أرضا مضرجة بدمائها، محدثا مـا قـد حـل بها مـن إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها ، قاصدا من ذلك إزهاق روحها.