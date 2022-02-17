الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشاركة السيسي في «قمة بروكسل» تعكس أهمية دور مصر في القارة السمراء

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان

ثمن النائب عاطف عثمان كعربان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل، والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار اليوم 17 وغدا 18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن قمة بروكسل تعكس أهمية دور مصر المحوري في القارة السمراء والعالم أجمع.

وقال كعربان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن القمة تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل الإفريقي المشترك، بجانب أنها تستهدف مواجهة أزمات وتحديات القارة الإفريقية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة حاليًا في بروكسل، بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي وقادة الاتحاد الإفريقي، تهدف لمناقشة التحديات، في القارة الإفريقية بخاصة أزمة الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية، بجانب مكافحة الإرهاب وحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري الذي تشهدها عدد من دول القارة.

وتوقع كعربان بأن تخرج  القمة الإفريقية الأوروبية بنتائج إيجابية داخل القارة الإفريقية وتعميق العلاقات وزيادة الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي والإفريقي في المجالات المختلفة، ودعم فرص الاستثمار داخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعزيز آليات التعاون المشترك.

ويتضمن برنامج زيارة السيسي إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس المصري لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

الاتحاد الأوروبي الاتحاد الافريقى مجلس النواب زيارة السيسى بروكسل التغيرات المناخية

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وائل لطفي

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