هيئة الدواء تفتح باب التسجيل فى تدريب استخدام المنصة الإلكترونية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية (خدمات السماح بتداول المستلزمات الطبية).

وأوضحت الهيئة أن الدورة تهدف إلى التدريب على استخدام برنامج الميكنة الخاص بالإدارة العامة للسماح بالتداول، وتوفير تدريب عملي على استخدام البرنامج.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢١ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات المستلزمات الطبية.

ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أن الدورة ستبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/١٧، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

ونوهت إلى أنه يمكن التسجيل عبر الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3HIAtF2

كما يمكن الاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3uqMw6b

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بقواعد التفتيش على شركات مستوردي المستلزمات الطبية، وتحقيق اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد، والتي تهدف إلى التعريف بقواعد التفتيش على المستلزمات الطبية، وتقديم شرحا تفصيليا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمستلزمات الطبية؛ لضمان وصولها للمستهلك النهائي بصورة آمنة وفعالة.

وقالت إنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الثلاثاء ولمدة يومين متتاليين بأحد فنادق القاهرة، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية ستبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، فى حين أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد 20 فبراير، مشيرة إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.