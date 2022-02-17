تعليم الإسكندرية تنهى استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

أنهت مديرية التعليم بالإسكندرية استعداداتها لانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير المديرية، إن مدارس الإسكندرية جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث أنهت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتطهير المدارس وتعقيمها والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونشر ملصقات التوعية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وذويهم وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وأصدر «سعد» تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات لمتابعة هذه الاستعدادات، حيث أكّد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية الثماني، والالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.

وفي سياق متصل شدّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات بضرورة متابعة التزام المدارس بالكتاب الدوري رقم (3 ) لعام 2022 بشأن ضوابط عقد الامتحانات التكميلية، ومتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتكثيف عمل المتابعات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتنظيم ندوات ثقافية وبرامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.

وكانت قد اختتمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مسابقة أوائل الطلبة على مستوى مدارس الإسكندرية ، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وفق البروتوكول المُبرم بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، وذلك في إطار غرس وتعزيز التنافسية وتشجيع المبدعين وتنمية روح الولاء والانتماء والتوعية بالمشروعات القومية بين الطلاب.