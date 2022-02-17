الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية النيل» تزيل 55 حالة تعد على منافع الري والصرف في 4 محافظات

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية إلى النيابات العسكرية لتحقيق الردع اللازم.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه بالمحافظات

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 55 إزالة في نطاق محافظات "الدقهلية – الغربية – قنا - سوهاج"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75447 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات، وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية.

من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار حملات الإزالة للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات وأشكال التلوث ومن كافة أنواع الحشائش، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى التصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، التى أطلقت بداية من عام 2015 ، وذلك لمواجهة التعديات على نهر النيل وفرعيه بمختلف المحافظات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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