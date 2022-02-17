تجديد حبس 16 سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وأمانة سر محمد فاروق، اليوم، تجديد حبس 16 من سماسرة الهجرة غير الشرعية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2740 لسنة 2021 مشتول السوق.

وتعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما تمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إلقاء القبض على 16 شخص من سماسرة الهجرة غير الشرعية، بتهمة الإتجار بالبشر.

وكانت معلومات سرية وردت لضباط مديرية أمن الشرقية، تفيد بوجود عددًا من سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون الشباب بقرية دهمشة التابعة لمركز مشتول السوق، بحلم العمل في أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد متجهين إلى إيطاليا.

وألقى القبض على 16 منهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم للنيابة العامة التي قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، للمحاكمة لإدانتهم بتهمة الإتجار بالبشر.

وفي أواخر العام الماضي، فقدت قرية دهمشا، التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عدد من أبنائها، تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، ما بين غريق ومحبوس ومحتجز في رحلة هجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا.