أرمينيا تراجع قيود كورونا بسبب استقرار الأوضاع

أعلن وزير الصحة الأرميني، أناهيت أفانيسيان، اليوم الخميس، أن وزارته تراجع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، نظرًا لاستقرار الأوضاع.

ونقلت وكالة أنباء أكرا الأرمينية عن الوزير قوله- في بيان صحفي: "في الوقت الحالي يقوم فريق الخبراء لدينا بتحليل التغييرات التي يجب أن ننفذها اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، سوف نعلن الأسبوع المقبل أي قيود ستظل سارية وأيها ستتم إزالتها".

وقال أفانيسيان إن جميع القيود مؤقتة، وتهدف إلى حل بعض المشاكل وتحقيق أهداف معينة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، خفضت الحكومة فترة العزل الذاتي من 14 يومًا إلى 7 أيام للمواطنين الملقحين و10 أيام لغير الملقحين.

وفي 10 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان الأرميني على مشروع قانون يسمح لأصحاب العمل بطرد الموظفين بسبب عدم وجود شهادة تطعيم أو اختبار فيروس كورونا سلبي.