سنغافورة: لقاحات كورونا منعت وفاة 8 آلاف شخص آخر 5 أشهر من العام الماضى

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الخميس، عن أنه تم تجنب وفاة حوالي 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي؛ بسبب التطعيم بلقاحات مناسبة، وتدابير الصحة العامة التي تم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، أن محاكاة وزارة الصحة قارنت معدل التطعيم الحالي مع السكان الذين لم يتم تلقيحهم لاستنباط هذا العدد وغيره، مثل الحالات الشديدة والاستشفاء التي تم تجنبها.

وقالت الوزارة إنه نتيجة التطعيم تم الحفاظ على معدل وفيات منخفض بفيروس كورونا، حيث بلغ 15.7 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، مشيرة إلى أنه دون اللقاحات، كانت سنغافورة ستشهد أكثر من ضعف عدد حالات كورونا الحالية، حيث إن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بمقدار الضعف، خاصة أن التطعيم الكامل يوفر فاعلية اللقاح بنسبة 56.4 في المائة ضد العدوى.

وتابعت: "التطعيمات قد مكنت سنغافورة أيضًا من اجتياز موجة أوميكرون دون الحاجة إلى تشديد القيود".

ويوجد حاليًا 926 حالة وفاة بسبب كورونا في سنغافورة حتى ظهر يوم أمس، 16 فبراير الجاري.

إصابات العالم بفيروس كورونا

أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حول العالم ارتفعت إلى 417 مليونا و702 ألف و21 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و850 ألفا و30 وفاة.